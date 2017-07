‘Ingestorte luifel kan er ook nog wel bij’

Het is vooralsnog gissen naar de reden dat het reclamelint is gevallen. Er lijkt een brandplek op te zitten. Zijn het vandalen geweest, of was het hout verrot? Leentfaar weet het niet, maar veegt de brokstukken aan de kant.



Ook in de winkel is het improviseren geblazen, getuige het zeil dat op de computer in het kantoortje ligt. ,,Dat leg ik er elke avond op. Twee jaar geleden kwam het water hier met bakken naar beneden. Er zit een leiding uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, die is aan het scheuren.’’



Ondanks alle ellende houdt Leentfaar de moed erin. ,,Wat moet ik dan, het bijltje erbij neergooien? Het gaat me om de klanten, die komen allemaal naar Leentje Leentfaar toe. Het is zoals het is.’’