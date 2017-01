Inkomensverschillen in Rotterdam nemen toe

Vrijwel overal in de regio Rotterdam nam het gemiddelde huishoudensinkomen in 2014 (nominaal) met zo’n 1.200 euro toe. Landelijk bedroeg de toename overigens circa 1.400 euro. Het gemiddelde besteedbaar huishoudensinkomen lag in de Rotterdamse regio zo’n 6 procent lager dan het landelijke gemiddelde: 34.100 tegenover 36.200 euro.

Sociaal minimum

Ruim één op de vijf huishoudens (22 procent) in Rotterdam had in 2014 een jaarinkomen van niet meer dan 110 procent van het sociaal minimum. Dat is fors meer dan het landelijk gemiddelde (12 procent). Het gaat in Rotterdam in totaal om 60.790 huishoudens, elders in de regio om nog eens 28.460 huishoudens. Het grootste deel daarvan bestaat uit niet-actieven (werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden). De grootste ‘risicogroepen’ zijn eenoudergezinnen en alleenstaanden tot 65 jaar, en niet-westerse allochtonen, aldus de statistici van de gemeente Rotterdam.