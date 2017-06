Innovatieve ideeën halen na test in regio paar miljoen euro binnen

Spijkenisser met geamputeerd been helpt lotgenoten in Gambia

8:25 Hij was de man die van zijn geamputeerd been een lamp wilde maken, maar inmiddels heeft Spijkenisser Leo Bonten een nieuwe missie in zijn leven. Hij heeft een stichting opgericht om lotgenoten te helpen in het verre Gambia. Een bezoek aan het straatarme Afrikaanse land opende zijn ogen, en verloste hem in één klap van zijn depressie.