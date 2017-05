Inspecteur Rotterdamse haven opgepakt na cokevangst

De verdachte was verantwoordelijk voor de inspectie van verschillende soorten lading en had in verband met zijn functie toegang tot veel haventerreinen. Het HARCteam, een samenwerkingsverband van Douane, Zeehavenpolitie en Fiod, heeft het vermoeden dat de Rotterdammer zijn functie misbruikte om verdovende middelen veilig te stellen. Onderzocht wordt nog of hij bij meer smokkelincidenten een rol heeft gespeeld.