Inspectie: Geluidsoverlast Rotterdam Airport binnen de norm

Welke Vlaardingse grillroom maakt de lekkerste kapsalon?

12:58 De ijstest en de ijzerkoekjestest in Vlaardingen hebben ze al gedaan bij Talk of the town. Komende vrijdag wordt nog een regionale test gedaan bij de talkshow in de Kroepoekfabriek in Vlaardingen. Dan wordt de kapsalon onder handen genomen.