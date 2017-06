Inspectie na branden: Afvalverwerker volgt de regels

Vooral op Heijplaat was ophef, omdat het zo vaak raak is. ,,Afval is heel gevoelig voor broei. Je hoeft maar een stukje glas te hebben dat werkt als een vergrootglas en het brand’’, zegt een woordvoerder van de milieudienst.



Ook elders in het land waren de laatste weken branden in afval. Sinds de vorige branden zorgt Van Gansewinkel al dat afval er minder lang ligt. Het plan is nu ook om de temperatuur in het afval te monitoren. Dit is echter niet verplicht.