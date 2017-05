Interesse voor overname failliete Wereld van Smaak in Markthal

Update Vrouw (21) neergeschoten in Rotterdam, schutter (79) overleden

14:05 Een 21-jarige vrouw is vanmorgen zwaargewond geraakt bij een schietpartij aan de Wolphaertsbocht in de Rotterdamse wijk Charlois. De schutter - een 79-jarige Rotterdammer - sloeg daarna de hand aan zichzelf en is vanmiddag in een ziekenhuis overleden.