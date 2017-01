Intern onderzoek na ontsnapping gevangene

Naar het zich laat aanzien zijn door Adahchours begeleiders niet de vrijheidsbeperkende middelen toegepast die volgens de geweldsinstructie wel gebruikt hadden mogen worden. Het gaat daarbij volgens de Commissie van Toezicht voor het vervoer van gedetineerden om handboeien en de broekstok.



,,Een broekstok heeft hij zeker niet gehad, want anders had hij nooit weg kunnen lopen'', zegt een voormalig transportbegeleider van de Dienst Vervoer & Ondersteuning van het gevangeniswezen. Een bron rond het politieonderzoek bevestigt dat. ,,Die stok wordt in de broekspijp bij de enkel en aan de broekband vastgemaakt. Je kan dan alleen met een gestrekt been hinken. Rennen is onmogelijk.''



Geboeid

Opvallend is dat Adahchour niet met beide handen was geboeid. De Commissie van Toezicht stelt onder andere dat de transportbegeleider handboeien kan aanleggen 'mits dit redelijkerwijs is vereist met het oog op gevaar voor ontvluchting'. Adahchour had slechts om één pols een boei en dus alle beweginsgvrijheid.



Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil niet in detail treden. Een woordvoerder zegt dat er intern onderzoek wordt gedaan. ,,En daarom kan ik er niks over zeggen''.



Adahchour ging er woensdag 18 januari vandoor nadat hij voor een behandeling in het Rotterdamse Franciscus Gasthuis was geweest. Vlak voordat hij in de arrestantenbus had moeten stappen, ging hij er vandoor.



Adahchour zat in voorlopige hechtenis op verdenking van twee schietpartijen in december. Daarvoor was hij al bekend bij de politie.