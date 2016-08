Intieme zone

Als je een vrouw op een feestje hebt, legt ze de blokjes kaas en worst bij mekaar als de schoteltjes half leeg zijn, neemt ze de lege glazen mee naar de keuken en slaat onderweg nog even een troostende arm om de schouders van een sombere man. Die zelf nog niet doorhad dat hij somber was maar er wel van opfleurt. En als je een vrouw hoofd van een bedrijf maakt, daalt het ziekteverzuim aanzienlijk en neemt de omzet enorm toe. Wat ik zeg: leuk.



Maar zo wordt door lang niet iedereen naar ons gekeken. Als je de tv-reclames moet geloven, zijn wij behaarde wezens die ruften uit onze muts en is ons haar net zo futloos als wij zelf. Hebben we vaginale schimmels, kalknagels en nachtelijke zweetpartijen. Zijn we onderhevig aan hevige stemmingswisselingen en nu komt het ergste van allemaal: hebben we oeps-momentjes.



Dan staat er een vrouw een kast uit haar auto te tillen die er ten eerste niet inpast. En die ten tweede zo zwaar is dat die door zes verhuizers nog niet van zijn plaats zou kunnen worden gehaald. En dan heeft ze een 'oeps-momentje'. Dat betekent dat ze in haar broek staat te piesen en dus eigenlijk een half pak vrouwenpampers in haar onderbroek had moeten proppen. Die je dan volgens de reclame niet voelt. En die je dan ook niet ziet zitten. In een hele strakke broek nog niet.