'Intimidatie Turkse agenten verdient krachtig tegengeluid'

Coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam en het CDA hebben voor volgende week donderdag een raadsdebat aangevraagd met burgemeester Ahmed Aboutaleb. ,,Het is nogal wat als agenten geïntimideerd worden, waardoor ze hun werk niet meer kunnen doen'', zegt CDA-fractievoorzitter Sven de Langen.



Tegenmaatregelen

Welke tegenmaatregelen Aboutaleb zou moeten nemen, zegt hij niet te weten. ,,Laten we hopen dat het debat daar uitsluitsel zal geven. Maar dit is dusdanig ernstig dat we dit niet kunnen laten passeren.''



Aan de 'intimidatiecampagne van Erdogan-adepten' moet hoe dan ook een einde komen, aldus De Langen. Zijn collega-raadslid Turan Yazir, een Gülen-sympathisant, is sinds de mislukte coup ook bedreigd en heeft mede daarom zijn raadswerk tijdelijk neergelegd.