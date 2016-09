Inventieve ideeën voor nieuw stadion Feyenoord

Schuyer pakte de uitdaging met beide handen aan. Zijn idee in een notendop: richt een reuzenrad op - 'Je moet je inkomsten tenslotte overal vandaan halen' - dat vanuit verticale stand kan omklappen, en zo als dak van het stadion dienst kan doen. ,,Ik had dit plannetje al een tijdje in m'n hoofd'', legt hij uit, ,,en heb dat nu op de computer vormgegeven. Het reuzenrad is bevestigd aan twee lieren, en tussen de spaken van het wiel zit een constructie van plexiglas zodat het binnen droog blijft.''



Parel

Nog 'n ingenieuze ingeving kwam binnen uit Hellevoetsluis, waar de creatieve duizendpoot Pauline Breijer (41) maar een half uurtje nodig had om 'haar' stadion op papier te zetten. De Parel heet deze bolvormige creatie, en is geïnspireerd op het Opera House in Sydney. ,,Dat is een fantastisch gebouw, vooral omdat het akoestisch zo goed is. En wat mij betreft moet dat voor het stadion in Rotterdam ook gaan gelden, zodat we voor concerten niet meer naar Amsterdam hoeven.''



Ze noemt haar sportieve geesteskind 'open, licht en wervelend'. ,,Speels, en zeker in combinatie met het water wordt dat heel gaaf'', klinkt het. Behalve de ronde vorm zijn de zogenoemde shutters - 'een soort Luxaflex' - aan de bovenkant opvallend. ,,Dat zijn horizontale plankjes, die je in allerlei standen kunt zetten. Helemaal open, zodat het licht mooi naar binnen valt tijdens wedstrijden, of dicht bij concerten, als het juist donker moet zijn.''



De Parel heeft verder zonnepanelen, veel glas voor een fenomenaal uitzicht en een buitenwand van parelmoer. ,,Dat ziet er supermooi uit als je aan komt rijden.''