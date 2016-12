Inzamelingsactie voor vervoer overleden Tymek (3) naar Polen

De ouders die met hun zoon Tymek en zijn twee halfzussen van 13 en 10 bijna een jaar in Rotterdam-Zuid wonen, willen hun zoontje namelijk in Polen begraven en moeten zich in de schulden steken om het transport naar hun moederland te bekostigen. ,,De uitvaart gaat vele duizenden euro’s kosten en dat geld hebben ze niet’’, vertelt Ochmanska.

De peuter werd vrijdag plotseling ziek. ,,Ik zou met de moeder de ontbrekende geboorteakte bij de inschrijving van haar dochter bij de gemeente inleveren’’, vertelt Ochmanska. ,,Maar de moeder belde af, omdat Tymek hoge koorts kreeg en moest overgeven. ’s Avonds leek hij een beetje tot rust te komen en viel hij in slaap, maar ’s nachts werd hij wakker, had hij weer hoge koorts en moest hij opnieuw overgeven. Er verschenen donkerrode vlekjes op zijn huid. Toen ademde hij plotseling niet meer en kreeg hij een hartstilstand. De vader is de straat op gegaan om hulp te zoeken. Een politieauto stopte. Agenten hebben het jongetje gereanimeerd en met hun wagen naar het ziekenhuis gebracht. Daar moest Tymek nogmaals worden gereanimeerd.’’

Meningokokken

In het Sophia Kinderziekenhuis ontdekten artsen dat Tymek de meningokokkenbacterie in zijn bloed had. Ochmanska moest midden in de nacht telefonisch de zorgwekkende woorden van de dokter vertalen aan de moeder van Tymek. ,,De bacterie heeft zich snel naar zijn hart en hersenen verspreid. Artsen hebben Tymek antibiotica gegeven om de bacterie te bestrijden. Zaterdagmiddag zeiden de artsen al dat ze niet wisten of Tymek het ging halen. Zijn hersenen bleken al beschadigd en een aantal organen viel uit. Zondag hebben ze de behandeling moeten stoppen en is Tymek overleden.’’

Nederlandse kinderen worden voor de ziekte ingeënt, maar in Polen is dat minder vanzelfsprekend. ,,Ook daar krijgen kinderen inentingen, maar voor een deel moet je in Polen betalen. Ik weet het niet zeker, maar waarschijnlijk heeft Tymek de inenting tegen deze ziekte niet gehad. Alle familieleden die met Tymek in aanraking zijn geweest, moeten een antibioticakuur volgen.’’

Kapot

De ouders zijn er kapot van, vertelt Ochmanska. Ze hebben verder geen familie in Nederland, maar een zus van de moeder, peetmoeder van Tymek, is vanuit België naar Rotterdam gekomen om hen bij te staan. ,,Ze willen er alles aan doen om hun zoontje in Polen te begraven. Ze hebben een Pools bedrijf benaderd voor het transport van Tymek, want dat kost minder dan een Nederlands bedrijf. Met de begrafenis erbij zijn duizenden euro’s nodig.’’