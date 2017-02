Inzamelingsacties voor nieuwe foodtruck

,,De reacties die we krijgen zijn hartverwarmend'', vertelt Den Breejen. ,,Er zijn zelfs mensen die al een enveloppe met inhoud door de brievenbus hebben gegooid. We hebben besloten van iets negatiefs weer iets positiefs te maken. Die nieuwe kar, die komt er. We gaan het avontuur weer aan.''



Voor het Argentijnse restaurant Gauchos in Rotterdam-Hillegersberg en wijnbar Mendoza was er geen twijfel mogelijk toen zij hoorden dat hun Schiedamse kennissen in zak en as zitten. Zij startten samen een inzamelingsactie en doneerden meteen 1.000 euro. Gistermiddag stond de teller op bijna 1.300 euro. Het is de bedoeling dat zij na het weekend minimaal 5.000 euro overhandigen.



Wereldkampioenschap

Den Breejen en Bastiaanse, die ook het restaurantje La Salita aan de Hoogstraat in Schiedam bestieren, verdienen hun brood met de Argentijnse foodtruck, waarmee zij geregeld festivals afgaan. Zij verwierven de afgelopen jaren bekendheid met hun choripán, een Argentijnse worst en namen zelfs deel aan het wereldkampioenschap choripán maken.



Het stel is niet verzekerd. Voor de verwoeste foodtruck ontvangen zij alleen de dagwaarde, voor de inboedel niets. ,,Maar de kar is zo'n 30.000 euro waard. Ik hoop dat we dit bedrag bij elkaar krijgen'', besluit Den Breejen.