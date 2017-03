'Is het lastig om de jongeren te bereiken? Ze zitten hier'

en relevant", verklaart Tjon de aantrekkingskracht. ,,Soms is het bijna a-capella rap. Ja, er zijn raakvlakken met hiphop. Het is in Amerika begonnen met Def Jam Poetry op televisie: rappers gingen zonder muziek teksten voordragen. Spoken Word pást ook echt in de hiphopcultuur: door de warmte, de oprechtheid." De Paauw: ,,En een boodschap willen overdragen: verdriet, moeilijk kunnen rondkomen, maar ook de liefde." Tjon: ,,Herkenbaar voor het publiek."



Ze sommen de Rotterdamse initiatieven op: Paginagroots van Derek Otte in de Schouwburg, Late Night Poetry Jam in Theater Zuidplein (begonnen in het café en nu steeds in de volle grote zaal), Woorden Worden Zinnen dat samenwerkt met Schouwburgplein, hun eigen reizend podium Spraakuhloos, Flow in Islamunda op Zuid, Spoken World in de Fenix Food Factory, Poetry Circle in het Hiphophuis, Spoken FM, Alfabet Soep en Frontaal bij Worm.



010 Says it All wordt letterlijk verweven met Poetry, vertellen De Paauw en Tjon: je kunt bij wijze van spreken eerst naar een gearriveerde dichter in een zaal en vervolgens naar een straatoptreden van een Spoken Wordartiest. Ze hopen dat de twee festivals elkaar versterken. De Paauw: ,,Normaal gesproken halen wij de grijze gepensioneerde mensen niet bij onze evenementen binnen. En Poetry International trekt geen jongeren. Het publiek van Poetry mag best weten dat ze een paar keer per maand naar een Spoken Wordavond in de stad kunnen."