Islamitische Universiteit Rotterdam weigert onderzoek

Het instituut is, anders dan de naam doet vermoeden, geen officieel erkende universiteit en is ook geen lid van de Vereniging van Universiteiten. Omdat de benamingen 'hogeschool' en 'universiteit' niet beschermd zijn in Nederland, is dat niet verboden.



Dat zou minister Bussemaker van Onderwijs graag anders zien. Maar haar wetsvoorstel dat de benamingen moet beschermen, is nog altijd niet doorgevoerd.



Omdat de Islamitische Universiteit weigert mee te doen aan het onderzoek, kan Bussemaker niet oordelen of de instelling haar maatschappelijke functie uitvoert. Daardoor heeft ze vooralsnog geen aanleiding om in te grijpen.



Discriminerend

Eerder liet de minister al weten dat haar vertrouwen in het bestuur van de IUR beschaamd is. Rector Ahmet Akgünduz heeft al vaker ophef veroorzaakt met uitlatingen die als discriminerend worden ervaren. Zo heeft hij in het openbaar hatelijke uitspraken gedaan over Koerden, joden en homoseksuelen.



Als het wetsvoorstel van Bussemaker wordt doorgevoerd, kan ze de IUR de titel van universiteit ontnemen. De Tweede Kamer is het in grote lijnen eens met haar voorstel, maar staan nog wel wat vragen open voordat het plan kan worden goedgekeurd.



De nieuwe wet zou ook gevolgen kunnen hebben voor andere onderwijsinstellingen zoals bijvoorbeeld de Evangelische Universiteit. Ook die naam wekt de indruk dat het om een universiteit gaat, terwijl de instelling mensen voorbereidt op het hoger onderwijs.