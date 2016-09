Jaap Hoogcarspel moet de Rotterdamse haven redden

De grootste bronnen van CO2 zijn de kolencentrales op de Maasvlakte. De belofte die af te vangen wordt niet ingelost.

,,Wel. De Mijnbouwwet wordt zodanig aangepast dat een deel van de CO2 mag worden gepompt naar een bijna leeg gasveld onder de bodem van de Noordzee vlakbij de centrales. In de oorspronkelijke plannen zou het broeikasgas naar een gasveld verder weg gaan. Hoe verder, hoe duurder. Als de CO2 naar het Oranje Nassau-gasveld mag, is het project gemakkelijker te financieren. Uiteindelijk is de opslag van CO2 een tijdelijke oplossing in de hele energietransitie. We moeten drastisch minder CO2 uitstoten en voor wat we produceren moeten we hergebruik vinden, bijvoorbeeld in de kassen.''



De tuinders in het Westland staan niet te springen om CO2 van kolencentrales. Zij zijn bang dat consumenten producten mijden die zijn gekweekt op 'foute' steenkolenstroomproductie.

,,Tsja, en dan? Dan toch maar in de lucht uitstoten? Dit zijn nieuwe, moderne centrales die voorzien in de vraag naar elektriciteit. We kunnen ze niet sluiten, want we hebben nog niet genoeg windmolens en zonnepanelen staan. Moeten we onze stroom dan halen van andere kolencentrales, elders in Europa? Geloof me, die zijn vervuilender dan deze. We moeten accepteren dat kolen en aardgas nog een tijdlang belangrijk blijven voor het opwekken van elektriciteit. Beter kunnen we de exploitanten Engie en Uniper de zekerheid geven dat ze nog zo veel jaren openblijven, zodat die kunnen investeren om ze zo schoon mogelijk te draaien, inclusief CO2-afvang en gebruik van restwarmte.''