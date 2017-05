Jaar celstraf geëist in eerste uitbuitingszaak vrachtwagenchauffeurs

Tegen transportondernemer Janos O. is een jaar gevangenisstraf geëist vanwege het uitbuiten van buitenlandse chauffeurs. Eentje verklaart een jaar lang te hebben gewoond op een parkeerterrein in Spijkenisse. O. is de eerste Nederlander die een veroordeling boven het hoofd hangt vanwege mensenhandel in de wegtransport.

Quote Ze wilden geen huis. Op de par­keer­ter­rei­nen konden ze ongestoord drinken Janos O. De chauffeurs verdienden zo weinig omdat ze vaak niet wilden werken en gaven zelf de voorkeur aan overnachten in hun cabine in plaats van in een huis, legt de 58-jarige Janos O. uit. ,,Want op de parkeerterreinen konden ze ongestoord drinken.’’



De transportondernemer, die donderdag de rechtszaak tegen hem tot dan toe onderuitgezakt heeft ondergaan, veert op. Uit de ringmap voor zich haalt hij twee prints van foto's en beent ermee naar de rechter. Eentje toont een chauffeur die laveloos achter zijn stuur zit en op de ander hangt dezelfde man tussen zijn collega's. ,,Hij dronk 46 liter in een weekend.''

Belofte

O. zakt weer terug in zijn stoel. Gestoken in een bodywarmer met een gestikte truck op de rug wijst hij iedere verantwoordelijkheid af voor de omstandigheden waarin het Hongaars-Servische personeel verkeerde dat hij met de belofte van een riant salaris naar Nederland had gelokt.



De lange werktijden? Die bepaalden de opdrachtgevers, grote transportbedrijven in de Rotterdamse haven die trouwens niet best betalen. Hoe het zit met al die verlofbrieven van z'n personeel terwijl zij volgens de gegevens van de vrachtwagen gewoon op de weg zaten? Die waren door de chauffeurs zelf ingevuld. Waarom pensioenvoorziening en verzekeringen ontbraken? Die wilden zij niet, omdat het van hun loon afging.

Inval

Dat loon kwam meestal uit op 700 á 800 euro in de maand, blijkt uit O's salarisadministratie die in mei 2014 in beslag werd genomen bij de inval van de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie, red.) in zijn huis in Sommelsdijk na een tip van vakbond FNV. De salarissen waren duizend euro in de maand lager dan beloofd. ,,De rest kregen ze contant'', verklaart O.. Alleen ontbreken daarvan de kwitanties. ,,Die wilden de chauffeurs niet.''



O., een in Servië geboren Hongaar met de Nederlandse nationaliteit, is de eerste wegtransportondernemer in Nederland die zich voor de rechter moet verantwoorden voor uitbuiting en mensenhandel. Er zijn al veroordelingen geweest in de prostitutie, de aannemerij en de landbouw maar niet in de branche die het vaakst in het nieuws is vanwege goedkoop Oost-Europees personeel - ondanks diverse onderzoeken.

McDonald's

De chauffeurs kampeerden meestal op de vrachtwagenparkeerplaats in Spijkenisse, achter een McDonald's. Er was geen sanitair, hun behoefte deden zij in de bosjes bij het terrein. Weg konden zij niet, zeggen zij, want ze zaten voortdurend zonder geld. Een van de chauffeurs heeft verklaard twaalf maanden achtereen zo te hebben geleefd. Dat veroordeeld zijn tot hun cabine, is moderne slavernij en mensenhandel, stelt justitie.

O. heeft ze aangeboden bij hem thuis te komen slapen, reageert de Sommelsdijker. Een enkeling is op dat aanbod ingegaan en hoort hem op de bank bellen met z'n collega-chauffeurs die smeken om uitbetaling van loon. 'Ik heb gezeten voor een leven', zou hij ze meedelen en 'Ik heb 2000 euro over voor een mishandeling'. Janos ontkent die bedreigingen. Hij is nooit eerder in contact geweest met de Nederlandse justitie, behalve één keer vanwege een verkeersovertreding. In Servië is hij verdacht geweest van sigarettensmokkel, voegt hij daar zelf aan toe. ,,Maar ik ben nooit veroordeeld.''

Justitie eist 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 4 voorwaardelijk, en ook nog duizend euro boete voor O. die financieel aan de grond zegt te zitten.