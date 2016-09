Jacht op wapens, geld en drugs

Ergens moet iemand in de gaten hebben dat het vreselijk fout gaat. Het balkje in het telefoonscherm wordt langzaam kleiner. De opwinding in de politiebus stijgt. ,,Ze wissen op afstand de telefoons", zegt Melvin, die achter het stuur zit. ,,Dat moeten handlangers zijn." Bij de in beslag genomen Blackberry's gaat langzaam maar zeker het licht uit. Een paar minuten eerder heeft het politieteam twee mannen in busjes afgevoerd.



Het basisteam Centrum van de Rotterdamse politie houdt vanavond een actie: dynamisch preventief fouilleren noemen ze het. Waar het op neer komt? Rondrijden in onopvallende auto's en voertuigen en personen controleren. De officier van justitie heeft een bevel afgegeven voor vanavond en vannacht. Iedereen mag worden gefouilleerd, in het hele centrum van Rotterdam, zonder reden. Het belangrijkste doel? Vuurwapens van straat halen ,,De opzet is zo veel mogelijk te controleren, met zo veel mogelijk verrassing", zegt Melvin bij de briefing, voordat de actie begint.

Drugsdealers

In het Scheepvaartkwartier stuurt Melvin opeens de bus met een ruk naar links. Hij scheurt een rondje, een straat in. ,,Een huurautootje", zegt hij. ,,En hij rijdt merkwaardig." De auto gaat aan de kant. ,,Waarom?"vraagt de bijrijder, als hij uit de auto wordt gehaald. ,,Is dit normaal?'' ,,Ja", zegt politieman David. De man lacht. ,,Ik dacht dat jullie dit alleen bij drugdealers deden."



De bestuurder, in korte broek en op slippers, moet zijn handen tegen de achterkant van de auto leggen. Een politieman voelt langs zijn lijf. Niets. De bijrijder volgt. Ook niets. Ze staan naast de auto te kijken hoe hun auto binnenstebuiten wordt gekeerd. ,,Er liggen veel telefoons in de auto", zegt Melvin zachtjes tegen zijn collega's. Het zijn Blackberry's, telefoons die bijna niemand meer gebruikt, maar die populair zijn in het criminele circuit omdat de berichten die via een Blackberry worden verstuurd goed af te schermen zijn. Op de telefoons in de auto - sommigen zijn extra beveiligd - komen voortdurend berichtjes binnen.

In de auto vinden agenten aanwijzingen dat de mannen een appartement hebben in een dure woontoren in de buurt. David en Melvin overleggen telefonisch met de officier van justitie: mogen ze een kijkje nemen in de flat? Dat mag. Ze gaan een inval doen, wordt besloten. ,,Er is een run op luxe appartementen door criminelen", vertelt David, een stukje verderop. ,,,Ze proberen in die woontorens onder de radar te blijven. Het is daar anoniem, je kunt ongemerkt veel bezoek ontvangen. Ze betalen 2.500 euro in de maand, vaak met malafide verhuurders ertussen."



,,Waarom duurt het zo lang?", vraagt de bijrijder na bijna een uur wachten op straat. Het antwoord komt al snel: de mannen verdwijnen achterin twee politiebusjes, het team mag op pad. Tijdens de korte rit naar de woontoren gaan de Blackberry's op zwart. Het team baalt: daar gaan een heleboel waardevolle gegevens in rook op. Maar er is ook opwinding. Dit zou wel eens een grote vangst kunnen zijn.

Binnen is het raak. En goed: onderin een kast staat een Jumbotas. De bodem van de shopper ligt vol met bij elkaar gebonden bankbiljetten. ,,Meer dan een ton", schat Melvin. Het appartement hoog boven de stad is onpersoonlijk ingericht. Op het aanrecht staat een recent afwasje uit te druipen. En in de hoek van de kamer staat een geldtelmachine, een apparaat om in korte tijd heel veel bankbiljetten te tellen. In de kelderbox vindt het team er nog een.



De deurbel gaat. Het team houdt de wapens paraat. Er staat een jonge vrouw voor de deur. Waarom ze hier is? ,,Mijn moeder woont hier", zegt ze. Een leugen, weet het team. ,,Die is omhoog gestuurd om te kijken wat er aan de hand is." Ze wordt aan de praat gehouden en nagetrokken. Ze is bekend bij de politie, ze werkt als prostituee. En ze had geen sleutel van het gebouw. Wie liet haar binnen?

