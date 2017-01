Jamie Lidell, Norah Jones en Jamiroquai op North Sea Jazz

Rotterdam lanceert actieplan voor betere slachtofferhulp

12:03 Met een speciaal actieplan wil de gemeente Rotterdam slachtoffers van misdrijven beter informeren over de hulp die zij kunnen krijgen. Onderdeel van het actieplan is een website met daarop adviezen en informatie over het doen van aangifte en rechtsbijstand. Het actieplan Meer aandacht voor slachtoffers is vandaag gelanceerd door wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid).