Jarige Maastunnel loopt vol met 'Mazen'

Zo'n 40 Rotterdammers die Maas heten, hadden vanochtend een meet-and-greet met de Rotterdamse burgemeester. De Mazen gingen met Aboutaleb op de foto ter ere van de 75-jarige verjaardag van de tunnel.



De voornaam Maas is sinds de millenniumwisseling aan een opmars bezig. In 2016 kregen 47 jongens en één meisje in Nederland deze naam, van wie negen in de regio Rotterdam.



Leuk detail: de voormalig beheerder van de Maastunnel en auteur van het boek 'Onder de tunnel door' komt ook in aanmerking voor de fotosessie met Aboutaleb. Hij heet Henk van der Maas.