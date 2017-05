Jasper (15) rent tegen kanker

Hij is de jongste deelnemer ooit aan de Roparun, de estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Sterker nog, hij zou van de organisatie te horen hebben gekregen dat hij zelfs de jongste is in 25 jaar tijd. ,,Ik ben twee jaar geleden begonnen met hardlopen", vertelt Jasper van der Graaf uit Lekkerkerk. ,,Ik vind het lekker om te rennen en train vier keer per week. In totaal ren ik zo'n 30 kilometer in de week." Hij besloot dat hij zijn renkwaliteiten graag wilde inzetten om geld in te zamelen voor het goede doel. Hij sloot zich aan bij het run2help team uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Combinatie ,,Ik vind het heel mooi om geld op te halen en me in te zetten voor de vreselijke ziekte kanker. Gelukkig ken ik zelf geen mensen die het hebben, maar ik vind de combinatie van sporten en iets goeds doen gewoon super'', vertelt Van der Graaf.

Hij zit in de 4de van de havo van het Krimpenerwaard College. ,,Mijn klasgenoten reageren heel leuk en vinden het goed dat ik mee doe. Ook van volwassenen krijg ik veel complimentjes.'' Want de Roparun is niet niks. Het is een zware tocht met veel kilometers in zowel daglicht als in het donker. ,,Maar ik ben er klaar voor. Ik denk dat ik het aan kan en heb er veel zin in'', zegt de Lekkerkerker.



Bootcamp

Morgen organiseert hij zelfs een bootcamp in park Weydehoeck om geld in te zamelen. De sportieve middag start om 14.00 uur en kost tien euro. Het wordt een drukke boel, want er zijn al 200 aanmeldingen.