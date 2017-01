'Jassenactie voor daklozen in Rotterdam nu elk jaar'

Mocht er een tweede editie komen, dan zal die in de herfst worden gehouden. ,,Nu is het al diep winter, met vorst, veel wind en sneeuw'', zegt initiatiefnemer John Hijnen. De Rotterdammer begon de actie na het veelbesproken optreden van de politie. Die nam vorige week de jas van een zwerver in beslag, omdat op de borst een V'tje was gestikt. Alleen beveiligers mogen volgens de wet een jas met zo'n embleem dragen.



Ondanks de snerpende kou togen zaterdagmiddag tientallen mensen naar het hoofdbureau van de politie om afstand te doen van hun oude jas. De politie faciliteerde de inzamelingsactie door koffie en kapstokken beschikbaar te stellen. ,,Verscheidene collega's hebben ook een jas gedoneerd'', aldus een agente. ,,Zonder politielogo.''



Bijna alle jassen zijn inmiddels door het Leger des Heils uitgedeeld aan daklozen. Woordvoerder Gert Kraaijveld zegt dat de actie precies op het goede moment kwam: door de kou heeft de liefdadigheids­instelling bijna geen warme kleren meer om uit te delen. ,,Fantastisch om te zien dat zo veel mensen het hart op de juiste plek hebben.''



Tot de donateurs behoort Dieudonnée Penning uit Rotterdam, die twee jassen inleverde. ,,Echt top van die John, deze actie. Hij heeft dat gedoe om die jas weten om te buigen in iets moois.''



Dik tevreden

Hijnen zelf toonde zich na afloop dik tevreden over de opbrengst. Het leek er lang op dat het aantal in­gezamelde jassen onder de honderd zou bleven steken, maar tegen het einde van het inzamelingsuurtje voor het politiebureau kwamen twee jongens aangelopen met twee dozen vol jassen. ,,Ik had vooraf ­gehoopt op een jas of vijf, maar 114 overtreft zelfs mijn stoutste verwachtingen.''