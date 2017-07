Jazz voor de hele stad

North Sea JazzHet geliefde North Sea Jazz is in aantocht. Komend weekend, van 7 tot en met 9 juli, is Ahoy weer gevuld met de grootste jazz-artiesten. Op een aantal arrangementkaarten na, is het festival helemaal uitverkocht. Maar niet getreurd voor wie geen kaartje heeft bemachtigd: North Sea Round Town heeft ook veel in petto voor de jazzliefhebber.

Boogieball

Waar North Sea Jazz eindigt, begint het Boogieball. Op 7 en 8 juli wordt de Rotterdamse jazzclub Bird weer omgetoverd tot het decor van Boogieball. De beste jazz- en soulartiesten betreden daar het podium om eenmalig plaatjes te draaien. Eerder stonden artiesten als Macy Gray en Questlove achter de draaitafel.



In de andere zaal jammen artiesten met elkaar. Welke artiesten er nu op het podium staan, blijft tot het laatste moment gissen. Uniek is het wel: zo'n dj-set van grote performers in een intieme jazzclub. Kaarten kosten 17,50 euro.

Swingen bij het ov

Wie na een lange treinreis de beentjes even wil strekken, of de heupen willen laten draaien, heeft geluk. Op het Centraal Station is morgen en overmorgen om 14.00 uur al van muziek te genieten. Op zondag nog eerder! Wie dit weekend de metro richting Zuidplein pakt, kan al reizend zomaar verrast worden met een jazztour.



Morgen om 14.30 uur barst ook bij metrostation Zuidplein het jazzgeweld los. Tot het einde van de middagen is er muziek. Wat helemaal fijn is? Deze concerten zijn gratis te zien en te beluisteren.

Volledig scherm Muziek in de metro tijdens North Sea Round Town in 2015. © north sea round town

Seniorenfeestje

Trio Brock toert deze editie van North Sea Round Town langs Rotterdamse verzorgingshuizen. Het programma is speciaal opgezet voor senioren, maar bezoekers zijn welkom. De optredens van het trio en het zorgvuldig uitgekozen repertoire raakt de Rotterdammer in het hier en nu, maar ook in de herinnering. Ieder concert nemen ze een gast mee: tapdansers, muzikanten van Codarts.



Ze hebben er al weer wat optredens opzitten in het kader van North Sea Round Town, maar er staan er nog een paar op het programma. Morgen spelen ze om 13.30 uur bij Humanitas Bergweg, zaterdag om 14.00 uur bij IJsselmonde Meerwijde en zondag maken ze een feestje bij verzorgingstehuis Laurens Stadszicht om 14.30 uur.

Volledig scherm Jazz in Charlois. Het programma is speciaal opgezet voor senioren © Marco De Swart

Beestachtig

Moeilijk kiezen tussen de kinderboerderij of een concert? Geen probleem. Werkgroep Ommoordse Veld heeft een concert met latin jazz georganiseerd op zondag. Trio Sabana, bestaande uit een gitarist, toetsenist en zangeres, treedt op bij Kinderboerderij De Blijde Wei. Tussen 15.00 en 16.00 uur is er muziek, maar daarvoor en daarna is er genoeg gelegenheid om met de boerderijdieren te knuffelen.

Walhalla

Zaterdag staat Kantine Walhalla, op Katendrecht, in het teken van Talk of the Town. Niet gek, want het enorme jazzfestijn ís natuurlijk ook the talk of the town. Om 16.00 uur trapt het muzikale programma af met de band Let's be Gypsies. Om 18.30 uur is er een gratis te volgen workshop en jamsessie. Verschillende muzikanten die er die dag optreden geven een workshop die alles met het jazz-genre te maken hebben.



Ook op de planken staan Diona Fox & her Ragdolls. Geïnspireerd door Amy Winehouse, Ella Fitzgerald, Joss Stone en Charles Aznavour zullen ze een muzikaal spektakel neerzetten. Het laatste optreden op de enige North Sea Round Town-dag in Kantine Walhalla trapt af om 22.00 uur met Tim Kerssies Quintet.

Bekend

Ook op de meer gebruikelijke locaties wordt veel livemuziek gespeeld. Denk daarbij aan Jazzcafé Dizzy, de Laurenskerk, Hotel New York en ook de Markthal heeft een muzikaal programma in het verschiet. In Dizzy ontmoet de bezoeker jonge talenten op het Young Talent Stage.

In de Markthal wordt de shoppende bezoeker verrast met optredens in de middag. Jazz op een orgel? Het Orgel Trio bewijst zaterdag in de Laurenskerk dat dat kan. Ze spelen daar van 14.00 tot 15.00 uur.

Volledig scherm Ook bij Hotel New York wordt veel livemuziek gespeeld. © ANP

