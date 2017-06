Jazzcafé Bird opent eigen stadstuin voor de deur

Mede-eigenaar van Bird, Gaby van Kesteren, staat met het zweet op zijn voorhoofd en met zijn klusoverall te zwoegen op de nieuwe bar die de afgelopen maanden in het geheim gebouwd werd in de Waalhaven en de komende weken op zijn plek wordt afgebouwd. ,,Het is zeker geen tweede Biergarten! Het is eerder een strandtent midden in de stad'', verzekert Van Kesteren.



De bar van zeecontainers verrijst momenteel op het grasveld pal voor jazzpodium Bird. ,,We wilden al vanaf het begin van Bird graag ergens een strandtent in de stad openen, zoals je dat in Berlijn ziet'', vertelt Nina Hooimeijer, partner van Gaby en mede-eigenaar van Bird. Om het gevoel van de 'strandtent' compleet te maken, wordt een houten veranda gebouwd waarop houten picknicktafels en tientallen strandstoelen komen te staan. Voor de kinderen komt er zelfs een zandbak. In het midden van de tuin komt een metershoge scheepsmast waaraan meters priklint wordt bevestigd.



Mojito

Een hovenier komt nog tientallen planten plaatsen. ,,Je kunt straks je eigen munt plukken voor in je mojito.'' Want anders dan andere horecatuinen in de stad heeft Bird een vergunning voor gedestilleerde dranken. Trots vertelt Hooimeijer: ,,We gaan heerlijke cocktails serveren.''



Maar dat niet alleen, ook wijn en bier ontbreken niet op de kaart. Ja, zelfs een Duitse pils: Franziskaner Weissbier staat op de tap in de zeecontainer die geheel is omgetoverd tot verrijdbare bar. Want als het aan Van Kesteren ligt, gaat de bar op reis. Alleen in de zomermaanden, van april tot en met oktober, is de stadstuin open.



De Garden of Bird is, met uitzondering van maandag, dagelijks geopend van 12.00 tot 01.00 uur. In het weekend een uurtje langer.