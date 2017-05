'Je helpt mensen letterlijk en figuurlijk uit de brand'

Renske kwam al op jonge leeftijd in aanraking met de brandweer via haar broers, die allebei bij de jeugdbrandweer zaten. ,,Ik ging een keertje kijken en vond het wel leuk.'' Ze besloot zich ook aan te melden en bleef drie jaar lang actief voor het jeugdkorps. De liefde voor het vak bleef, ook op oudere leeftijd. Daarom besloot Renske, die volgende week afstudeert als kraamverzorgster, onlangs te solliciteren naar een van de zestig vacatures bij de vrijwillige brandweer van het korps Rotterdam-Rijnmond. ,,Het mooie van dit vak is dat je mensen letterlijk en figuurlijk uit de brand kan helpen. Je kunt echt wat betekenen voor mensen. En natuurlijk doe ik het ook vanwege de uitdaging. Ik hou wel van avontuur'', zegt ze lachend. Om te worden aangenomen bij de brandweer moest Renske eerst een aantal zware testen ondergaan. ,,Je moet wel heel fit zijn'', zo heeft Renske ervaren.

Conditie

Kandidaten voor de vrijwillige brandweer moeten onder meer beschikken over een uitstekende conditie, goed kunnen zwemmen, geen last hebben van hoogte- of engtevrees (claustrofobie) en in teamverband kunnen werken. Bovendien worden ze psychologisch getest. Die testen heeft ze allemaal gehaald, vertelt ze trots. En dus mag ze binnenkort beginnen aan haar opleiding van veertien tot zestien maanden.

Vrijwilligers die bij de brandweer willen, wordt ook gewezen op de 'belastbaarheid' van de functie. Die is zeer groot, vertelt clustercommandant Jos de Graaf. Niet alleen voor je werk, maar ook voor het thuisfront, zo legt hij uit. ,,Als je bijvoorbeeld met je gezin naar de stad wil, maar dat niet durft omdat de bezetting het niet toestaat. Ik merk wel dat het best een druk geeft op mensen.''

Renske maakt zich daar geen zorgen over. Haar vriend gaat ook bij de brandweer en met haar werkgever heeft ze al afspraken gemaakt, zodat ze meerdere dagen in de week overdag kan uitrukken.

Is ze niet bang voor alle verschrikkelijke dingen die ze zal zien? ,,In het begin zal het wel even slikken zijn, maar ik denk dat je eraan went als je het vaker meemaakt. Ik kijk ook vaak brandweerfilms en dan kan ik er goed tegen. In het echt is het natuurlijk anders, maar het komt vast goed.''