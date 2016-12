Je kunt niet om De Trap heen

2016 in emotiesVan groot verdriet tot klein geluk: 2016 stond bol van de emoties. In twaalf afleveringen blikken we terug. Vandaag: trots op de supertrap tegen het Groot Handelsgebouw.

Het was destijds kantje boord, of de iconische wederopbouwtrap tegen het Rotterdamse Groot Handelsgebouw was helemaal niet opengegaan, op de geplande 16de mei. Nota bene hét hoogtepunt van het openluchtfestijn Rotterdam viert de Stad!, waarmee feestelijk werd stilgestaan bij 75 jaar wederopbouw.

Quote Het maakt je direct enorm nieuwsgierig. Wat zou daar boven zijn? Anouk Estourgie Creatief brein Anouk Estourgie en architect Winy Maas (van de Markthal) denken met gemengde gevoelens terug aan deze cruciale periode. ,,De Trap stond stevig, alle vergunningen waren binnen, we waren er klaar voor'', vertelt eerstgenoemde, ,,maar toen constateerde iemand opeens dat het dak van het Groot Handelsgebouw misschien toch niet zoveel volk zou kunnen dragen. Die kreeg plotseling stress.''

Tot diep in de nacht duurde het crisisoverleg, mét ambtenaren, constructeurs en organisatoren. Maar tot opluchting van iedereen die zich anderhalf jaar hard had gemaakt voor de komst van deze superklimop in hartje stad, volgde alsnog groen licht. De Trap kon open!

Tot vreugde van Maas, die met een simpel schetsje de basis had gelegd voor dit briljante concept: dé manier om het wederopbouwicoon Groot Handelsgebouw onder de aandacht van een breder publiek te brengen, het Stationsplein te laten bruisen én een weidse blik te krijgen op het imposante Rotterdam Centraal.

Stormloop

Direct nadat burgemeester Aboutaleb de 140 treden tellende trap naast CS had geopend, ontstond er een ware stormloop op deze bijzondere constructie. In een mum van tijd meldde zich de 100.000ste trapgast en ontpopte deze kuitenbijter zich tot een toeristische trekpleister van jewelste. Rotterdam was apetrots.

Zo'n eenvoudig concept, zoveel succes: 368.611 sportievelingen maakten de zware doch plezante tocht naar boven. Het bouwwerk had een magische aantrekkingskracht. ,,Het verlangen om naar boven te gaan, dat heeft wel iets mythisch. En brutaal: hoezo zou dit niet kunnen in Rotterdam? Die stoere emotie, die zat er meteen al in'', stelt Maas.