Je proeft de liefde voor bier

TerrassentrofeeRuim veertig jaar zit Peter Rouwen al in de horeca. In 2013 stopte hij als kelner bij De Ballentent en kocht hij een oude brandweerkazerne in Noord, die sinds juli 2015 dienst doet als een van de meest succesvolle bierbrouwerijen van de stad.

Bij brouwmeester Peter Rouwen van Brouwerij Noordt draait het maar om één ding: bier. Op zijn terras, een fijne binnenplaats, ingeklemd tussen het Zwaanshals en de Zaagmolenkade, klinkt bijvoorbeeld geen muziek. Dat leidt alleen maar af. Een wifiwachtwoord van het Brouwerij Noordt-netwerk wordt ook niet prijsgegeven. Dan ga je toch lekker in een of andere hippe koffietent zitten?

Op een van de houten picknicktafels is het prima vertoeven, zo in het zonnetje en uit de wind. Toch is dit terras een geval apart: er is geen bediening. Je moet je biertje zelf halen in de 'taproom', het verlengde van de brouwerij.

Niet erg

Maar dat is niet erg. Het is slechts een paar passen lopen. Bovendien neemt de ervaren barkeeper achter de tap de tijd om de verschillen uit te leggen tussen de twintig verkrijgbare biertjes: van fris naar bitter, van zacht naar stevig.

,,Ik denk dat de 'Ipal' wel bij jou past", zegt hij, terwijl het bierglas in zijn hand al volloopt met het goudgele vocht uit de tap. Eenmaal terug bij de tamelijk oncomfortabele picknicktafel zonder zitkussentjes nemen we een slok. Deze India Pale American Lager is niet te zwaar en heeft een fris-bittere afdronk. Lekker biertje inderdaad, maar dat vindt toch iedereen?

,,Elk persoon heeft zijn voorkeur", verzekert de barkeeper, die behendig het ene na het andere biertje tapt. Dat kan wel zo zijn, maar ook het 'misdadig frisse Noordtsingle-biertje' en de zware 'Trippel' gaan erin als koek. Goed: van de 'Herrie', gemaakt in samenwerking met top-kok en horecamagnaat Herman den Blijker - met een merkwaardige twist van ananas en mariakaakjes, maakt ons bierhart geen sprongetje. Er verdwijnt echter geen druppel in de plantenbak.

Volledig scherm Peter Rouwen weet wel hoe hij een biertje moet tappen. Hij werkt al veertig jaar in de horeca. © Frank de Roo

Flinke homp

Al die biertjes op een lege maag; dat is vragen om problemen. Hoog tijd voor de combinatieplank met een goed gekruid bierworstje en een flinke homp kaas van de Kaashoeve. Gelukkig is het bijgeleverde mes van het Kookpunt scherp genoeg om er een aantal mooie blokjes uit te snijden. Luxeproblemen op een zonovergoten terras in Rotterdam Noord, waar het bier smaakt en waar we zo lang mogelijk willen blijven.

Vergistingstanks

Net als de toostende eigenaar overigens, die zojuist een rondleiding heeft gegeven in de voormalige brandweerkazerne; anno 2017 niet meer gevuld met brandweerauto's, maar met immense vergistingtanks van 2.000 liter. Met overigens maar één doel, aldus een gniffelende Rouwen: ,,Ik wil na veertig jaar horeca nu zo min mogelijk werken."

Toch is de ras-Rotterdammer zeven dagen per week aanwezig in zijn bierbrouwerij. Testend, proevend, brouwend voor toonaangevende Rotterdamse horecazaken als café De Witte Aap, Schmidt Zeevis en restaurant Las Palmas.

Zijn mooie ronde bierbuikje verraadt dat Rouwen van zijn hobby zijn werk heeft weten te maken. En dat proef je.