'Jeneverpanorama' moet nieuwe publiekstrekker worden

,,We gaan een hele verdieping vrijmaken'', vertelt directeur Marjolein Beumer. ,,Aan de wal gaan we in 360 graden de geschiedenis van de Schiedamse jenever vertellen. Deze attractie moet écht toeristen naar de stad gaan trekken. Je moet dit gezien hebben.''



Bezoekers van het Jenevermuseum aan de Lange Haven kunnen straks vanaf een bankje in het midden van de zaal die historie aanschouwen. Het is de bedoeling dat het panorama in oktober opengaat, als ook molen de Walvisch, die de komende maanden wordt verbouwd, klaar is.