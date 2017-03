Jeugd in West smult van leesvoer in flitsende mini-bieb

Laagdrempelig

De trots straalt van woordvoerder Anneloes van der Linden van de stichting Kinderzwerfboeken. Haar organisatie heeft 2500 boeken ingezameld voor dit straatbiebje, plus nog 14 andere exemplaren in dit deel van Rotterdam. De spijker op z’n kop, zegt ze, dit project. ,,Zó laagdrempelig’’, luidt de uitleg, ,,je hebt geen pasje nodig, niets. Iedereen mag een boek meenemen of er eentje in terugzetten. En het is ook spannend, want je weet nooit wat je in zo’n kastje aantreft.’’

En Rotterdam is dé stad van de boekenkastjes, weet ze uit ervaring. ,,Er is hier een enorme behoefte aan boeken. Vooral onder kinderen. En lezen is zó belangrijk. Wie jong begint, zit 3 jaar langer op school’’, meldt ze.

Trofee

Naarmate het aantal boekbezitters toeneemt, stijgt ook de hoeveelheid gelukkige gezichten. Zelfs een Engelstalige Harry Potter wordt als een trofee rondgedragen. Projectregisseur Carel van der Poel geniet met volle teugen. ,,Dit kastje hangt er nu, maar we hebben er ook al eentje in Oud-Mathenesse, in Schiemond en op het Burgemeester Meineszplein. Een heel toegankelijke manier om goed te leren lezen.’’

Na een kwartiertje is het al duidelijk: dit kastje is een succesnummer én een blijvertje. Bedenker Daniëlle van den Heuvel, stadsmarinier in Bospolder-Tussendijken, ziet dat haar plannetje een schot in de roos is. ,,Ooit een idee, nu uitgevoerd’’, juicht ze. En het positieve effect van het verslinden van boeken is voor haar allang bewezen. ,,Door veel te lezen als kind ben ik de enige in de familie die is gaan studeren.’’