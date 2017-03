Jeugd van Tegenwoordig naar Bevrijdingsfestival Rotterdam

Feyenoord wil met ‘topbudget’ Ajax en PSV de baas blijven

16:30 Het spelersbudget van Feyenoord moet met de komst van het nieuwe stadion drastisch omhoog. De eis van de club is dat dit bedrag ‘tenminste’ even hoog moet zijn als wat de concurrenten Ajax en PSV kunnen besteden. ,,De inschatting is dat het zeker 25 miljoen euro zal bedragen’’, zo stelt Feyenoord op een zojuist gelanceerde internetpagina over Feyenoord City.