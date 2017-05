John de Wolf roept supporters op zich te gedragen tijdens kampioenswedstrijd

Capelse basisschool De Catamaran definitief dicht

10 mei Basisschool De Catamaran in de Capelse wijk Schollevaar sluit deze zomer definitief. Het college van Capelle aan den IJssel heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter van eind april. Die bepaalde dat de gemeente bij het verkeerde adres was in de zaak tegen schoolbestuur Blick. Dat sluit de basisschool vanwege het teruglopend aantal leerlingen.