Jong cultureel Rotterdam wil actie van de gemeente

De brief is ondertekend door onder anderen stadsdichter Derek Otte, zangeres Shirma Rouse, fotograaf Staci Samidin en cultureel ondernemer Kenneth Asporaat. De ondertekenaars vinden dat er een fonds moet komen om jonge kunstenaars financieel te ondersteunen. En dat is precies wat de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur óók adviseert. Al jaren wordt de wens uitgesproken dat het cultuuraanbod in Rotterdam diverser en jonger moet, maar het gaat de jongeren te langzaam. Grotere culturele instellingen werken te stroperig, aanvragen voor subsidies verlopen moeizaam en traag. Jongeren worden wél gevraagd voor inspiratiebijeenkomsten en brainstormsessies, maar mogen als puntje bij paaltje komt, niet echt meedoen. ,,Over dit probleem wordt al best lang gesproken", zegt Kenneth Asporaat. ,,Maar tot nu toe wordt er te weinig gedaan. Er zijn zó veel nieuwe makers die ontzettend mooi werk leveren, maar het gat tussen hen en de gevestigde orde is heel groot."

Muurvast

De brief is met opzet verstuurd tijdens 010 Says It All, het eerste Spoken Word festival van Nederland dat dit weekeinde in Rotterdam plaatsvindt. Spoken Word is een snel groeiende kunstvorm die populair is bij een jong en divers publiek.