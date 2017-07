Jong grut bij de vleet in Diergaarde Blijdorp

Vooral de mini-toko toekans zijn niet versmaden. Met hun guitige kraaloogjes en enorme snavels wachten ze tot ze iets te bikken krijgen van de verzorgers, een ritueel dat de bezoeker van de Rotterdamse dierentuin van dichtbij kan volgen.



,,De vogels zijn te zien in de broedruimte in de Rivièrahal’’, zegt woordvoerder Ruben Roos. ,,Ze worden op vaste tijden gevoed. Eentje is er in de Victoria Serre uit het ei gekomen, en krijgt van de ouders zelf te eten.’’



Bij de ezelpinguïns huist een ware broedkolonie achterin het verblijf in het Oceanium. ,,Daar zitten er een paar op een rij. Eén jonkie is goed te zien’’, meldt hij. En daarmee houdt het niet op: ,,De bizons zijn terug op de prairie. Mét drie kleintjes.’’