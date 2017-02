Jongen probeert buschauffeur te overvallen in IJsselmonde

De buschauffeur was in bus 76 met 9 passagiers op weg van de Spinozaweg in Rotterdam-Lombardijen naar station Zuidplein. Bij station Lombardijen deed hij, tijdens het wachten tot hij weer kon doorrijden, de deuren even open om frisse lucht binnen te laten.



De bestuurder zag drie jongens op een bankje zitten. Een van de jongens stond plotseling op, liep naar hem toe en vroeg om zijn geld. Hij had mogelijk een wapen in zijn hand. Na wat geschreeuw over en weer zou de jongen de bus weer hebben verlaten. De chauffeur wilde achter de jongen aan gaan, maar die sloeg op de vlucht. Daarop reed de buschauffeur door en zou er nog iets tegen het raam zijn gegooid.



De buschauffeur belde onderweg voor hulp. De politie doet onderzoek.