Jongeren plaag van Vlaardingse dierenweide: 'Ze gooien met onze lammetjes'

Rotzooien, noemt Bart Richters, voorzitter van de stichting achter dierenweide Marnixplantsoen het. Dat is wat jongeren met de geiten, schapen, pony’s en alpaca’s in de avonduren doen. ,,Ze jagen de beestjes op en sjouwen ze door de wei. Hok in, hok uit. Met de kleinere dieren wordt zelfs gegooid. Eén keer is een geit over het hek geworpen. Bizar.''



De daders zijn onbekenden voor Richters. ,,Je moet ze op heterdaad betrappen. Nu wordt het van een afstand gesignaleerd. Tegen de tijd dat een getuige wat tegen de jongeren kan zeggen, zijn ze al gevlogen. Of het jongens of meisjes zijn zou ik niet eens weten. Het zijn notoire overlastgevers, dat wel.''