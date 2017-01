Jopie (95) zorgt voor de paarden bij de Kuip

Tot de dood van haar man Henk gingen ze samen altijd naar de Kuip. Ze namen hun eigen koffie mee en dronken dat op de tribune, met een beetje melk en suiker. Zo kwam het dat mevrouw Schouten de overgebleven suikerklontjes aan de politiepaarden gaf. Ze moest wel wat overwinnen. ,,Ik was vroeger bang voor paarden. Het zijn grote dieren, hoor. Maar inmiddels ben ik er gek op.''



Haar man hechtte zoveel waarde aan de traditie, dat hij haar op zijn sterfbed vroeg ermee door te gaan. ,,Vergeet de paarden niet, zei 'ie. Dat is nu 25 jaar geleden. En ik ga nog steeds, door weer en wind.''



Ook bij de bereden politie zijn ze dolblij met Jopie Schouten. ,,Ik weet niet beter dan dat mevrouw Schouten in haar bloemetjesjurk suikerklontjes komt brengen'', vertelt Marja Ververs (52), chef van de bereden politie in Rotterdam. ,,De paarden vinden het fantastisch. Die spotten haar vaak eerder dan wij en beginnen met hun hoeven over de grond te schrapen. En voor ons is het ook echt een lichtpuntje.''