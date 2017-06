Jordy van De Likt: ‘Ze bleven trappen terwijl ik op grond lag’

Jordy Dijkshoorn, de voorman van de Rotterdamse formatie De Likt, wordt in het ziekenhuis overstelpt met ‘lieve berichten’. De 27-jarige Rotterdammer brak vrijdagavond zijn nekwervel bij een woordenwisseling in het Rotterdamse centrum, die volledig uit de hand liep. ,,Ik heb wel eens eerder een klap geïncasseerd, maar nu bleven ze trappen terwijl ik op de grond lag.’’

Aan de afgelaste concerten en festivals, de opnames van de nieuwe cd, hij is er dit pinksterweekeinde in zijn ziekenhuisbed in het Erasmus MC niet heel erg mee bezig, zo vertelt hij eerlijk. ,,Ik was vooral heel bang dat ik niets meer in mijn benen zou voelen. Maak mij zorgen of ik wel goed kan herstellen. De artsen vertelden mij dat ik echt geluk heb gehad. Het is geen lelijke breuk. En Immanuel, mijn vriend en manager, heeft gezorgd dat ik direct naar het ziekenhuis ging. Anders was ik naar huis gelopen. Dan was er het risico op een bloedprop, of dat ik verlamd zou raken als ik mijn nek te veel had bewogen.’’

Hij weet niet echt meer wat er is gebeurd, nadat hij de Biergarten had verlaten waar hij een gezellige avond had met vrienden. Dijkshoorn had alleen zijn zwembroek en hemd aan, zoals mensen hem ook kennen van zijn optredens. ,,Het was lekker warm. Maar dan kan ik dus niets in mijn zakken stoppen. Ik wilde wat halen, en vroeg daarom de sleutels van ons kantoor om de hoek. Ik ben ook nog naar boven gelopen. Toen ik weer beneden kwam, kreeg ik opeens bonje. We riepen wat heen en weer en toen kwamen die twee gasten steeds dichterbij. Ik weet alleen nog dat ik neerging tegen een hek. Ik werd echt afgetuigd door die twee mannen. Ik was zo in de war, toen iemand daarna vroeg: ‘Gozer, gaat het wel’ zei ik ‘Ja’. Terwijl het eigenlijk helemaal niet ging.’’

Getuigen

De politie roept getuigen op, die hebben gezien hoe Dijkshoorn werd belaagd vlakbij de doorgang onder het spoor bij de Schiekade. Dit was vrijdagavond tussen half twaalf en twaalf uur. De manager van De Likt heeft al van twee getuigen gehoord, dat zij zich bij de politie hebben gemeld. Ook worden camerabeelden uitgekeken. Tot nu toe is er nog niemand opgepakt.

Quote Ik was vooral heel bang dat ik niets meer in mijn benen zou voelen Jordy Dijkshoorn

Dijkshoorn liep na de zware mishandeling naar het Hofplein, waar bij de loempiakraam zijn vriend Immanuel werd gebeld. Die zag hem zitten, met een snee in zijn voorhoofd, een hoofd onder het bloed en een verdwaasde blik. Hij belde direct de ambulance. Na een scan bleek de zesde nekwervel te zijn gebroken.



In het ziekenhuis kreeg de bekende voorman de afgelopen dagen ‘heel veel lieve berichten’. ,,Dat doet me echt goed. Helaas kan ik nu echt niet alles beantwoorden. Zaterdag heb ik echt alleen maar naar het plafond gekeken. Vandaag gaat het al ietsjes beter met mij. Ik heb voorzichtig een rondje gelopen.’’

Brace

De Rotterdammer hoopt morgen naar huis te kunnen, met de brace om zijn nek die moet zorgen dat de gebroken nekwervel kan helen. Vooralsnog denken de artsen dat er geen operatie nodig is. Maar Dijkshoorn is zeker meerdere maanden uitgeschakeld. ,,Ik denk dat ik eventjes naar mijn moeder ga. Ik zal veel op bed liggen. Op zich niet erg hoor’’, lacht hij. ,,Lekker Netflix kijken. Voor ik weer in het publiek kan springen, dat gaat nog eventjes duren.’’