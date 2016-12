Joris haat die milieuzone

Hij wordt daarbij geholpen door de Stichting Rotterdamse Klassiekers, die denkt genoeg munitie te hebben om de milieuzone via de rechter van tafel te krijgen. ,,Naar verluidt mag de gemeente geen camera's inzetten voor het handhaven van een milieumaatregel.''



Uit de markt

Een derde boete sluit Rockx, die zijn busje net buiten de milieuzone heeft geparkeerd, niet uit. ,,Ik rijd niet expres de zone in, maar soms kan het niet anders omdat ik grote spullen moet vervoeren. Het meeste doe ik nu per fiets. Gezond misschien, maar niet voor mijn portemonnee. Ik moet vaak op en neer fietsen en dat kost tijd. Tijd die ik niet kan doorberekenen aan mijn opdrachtgevers. Doe ik dat wel, dan word ik te duur en prijs ik mezelf uit de markt.''



Volgens Rockx is het milieu niet gebaat bij het feit dat hij minder stadsritjes maakt. ,,Ik moet geregeld in het zuiden des lands zijn. Vroeger ging ik dan door de stad naar mijn huis in Noord. Nu moet ik over de ring, dat zijn meer kilometers en leidt tot extra files.''



Sloopregeling

De sloopregeling, waarbij Rotterdammers korting kregen op de aanschaf van een schonere auto als ze hun oude bolide lieten slopen, is voor Rockx nooit een optie geweest. ,,Van die premie had ik nooit een nieuwe auto kunnen kopen. Waarom zou ik bovendien meewerken aan een maatregel waar ik tegen ben? Het werkt niet: de laatste cijfers over de luchtkwaliteit laten dat zien.''