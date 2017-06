Jurre's hobby: de school hacken

Het Helinium zou doodsbang voor Jurre kunnen zijn. Hij kan tenslotte de complete school, hup, afsluiten van internet en daardoor toetsen saboteren. Via niet-afgesloten delen van het netwerk kan hij wachtwoorden opsnorren en daardoor met de cijfers knoeien, zoals in Schiedam.



Maar dat komt niet eens in deze jongen, die ook aan scouting en free running doet, op. ,,Ik maak mij niet schuldig aan computervredebreuk", zegt hij stelling, terwijl hij opnieuw is afgeleid. Dit keer turen zijn ogen naar zijn smartphone, gehuld in een roze hoesje met panterprint.



Jurre heeft geen geldingsdrang. ,,Ik blijf liever in het legale gebied dan dat ik in de gevangenis beland of een geldboete van de vierde categorie betaal. Daarnaast: in de kringen waar ik mij begeef, op kampen en conferenties voor professionele hackers van de grootste bedrijven en overheden, vindt niemand een strafblad cool."