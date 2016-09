OM onder vuur

Het is het grootste drugsonderzoek dat ooit in Nederland is uitgevoerd. De politie hield één van de verdachten - Dennis van den B. (45) uit Berkel en Rodenrijs - al een tijd in de smiezen. Maar toen daar op 1 januari 2014 bij vergissing de onschuldige Rob Zweekhorst werd doodgeschoten, leek het onderzoek naar Van den B.'s betrokkenheid bij de invoer van een grote partij drugs ineens in een stroomversnelling te komen. Want de dodelijke kogels hadden voor hem moeten zijn, omdat een zending coke was onderschept. De schutter zag Zweekhorst aan voor Van den B., die vaak in dezelfde wijk met zijn hond liep.



Tijdens het onderzoek naar Van den B. kwam douanier Gerrit G. (55) in beeld. Het duurde vervolgens niet lang voordat duidelijk werd dat G. wel eens de spil in een wijd vertakt drugsnetwerk zou kunnen zijn.