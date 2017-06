Justitie eist 12 jaar cel voor overval op gelddistributiebedrijf

Een 39-jarige Belg heeft vanochtend voor de rechtbank in Rotterdam 12 jaar cel tegen zich horen eisen voor zijn betrokkenheid bij de zeer gewelddadige overval die in april 2011 op geldbedrijf SecurCash in Rotterdam werd gepleegd. Met de overval werd 1,4 miljoen euro buitgemaakt.

Bij de overval - 4 april om zes uur ’s ochtends – op bedrijventerrein Noord-West werd de nooddeur van het gebouw opgeblazen waarna de daders het vuur openden op het personeel. Twee mannen raakten gewond. Volgens het Openbaar Ministerie werd de overval door zeker vijf daders gepleegd.

Toen één van de slachtoffers in de vroege ochtend bezig was met het laden van zijn geldauto met verzegelde zakken vol geld – sealbags - hoorde hij een keiharde knal uit de richting van een nooddeur aan de achterzijde van het bedrijf en zag hij vrijwel meteen veel rook. Hij wist dat het goed mis was en dat werd bevestigd toen hij twee mannen naar binnen zag stormen. ,,Wat in bijzondere mate bijdroeg aan zijn klemmende en almaar groeiend gevoel van onrust was dat de mannen schreeuwden, gekleed gingen in een soort commando-uniformen en vuurwapen dragend waren’’, sprak de officier van justitie vanochtend tijdens de rechtszaak tegen de Belg, die als hoofdverdachte wordt gezien.

De werknemer zag dat een collega op de grond lag. Die werd door de overvallers toegeroepen dat ze een sleutel wilden hebben. ,,Waarom zal de werknemer misschien wel nooit te weten komen, maar een paar momenten erna vreesde hij daadwerkelijk voor zijn leven; hij was geraakt door een kogel’’, vervolgde de officier van justitie. ,,Hij voelde zijn rug warm worden en zag bloed.’’

In het ziekenhuis bleek inderdaad dat hij was geraakt door een kogel. Het projectiel zat op een riskante plek nabij de wervelkolom. De plek is zo gevaarlijk dat opereren te veel gevaar met zich mee zou brengen en daarom zit de kogel nog steeds in het lichaam van de man.

Volledig scherm Forensisch rechercheurs onderzoeken de plek van de explosie. © AD

Grondig voorbereid

De daders vulden hun tassen razendsnel met de geldpakketten en gingen er in klaarstaande vluchtauto’s vandoor. Via de hoofdweg op het bedrijventerrein reden ze naar de snelweg en uiteindelijk verdwenen ze in de richting van België. De gewelddadige overval duurde slechts enkele minuten. Voordat de politie arriveerde, waren de overvallers gevlogen. Ze hadden hun actie grondig voorbereid. Er werden twintig rechercheurs op de zaak gezet. Uitgezocht werd of uit één van de leegstaande panden tegenover SecurCash de boel was geobserveerd.

Maarten Hoelscher, woordvoerder van de Unie, de vakbond voor onder meer security, zei destijds onder de indruk te zijn van de gewelddadige overval. ,,Dit is afschuwelijk’’, reageerde hij ontzet. ,,Hoe zwaarder bepaalde bedrijven worden beveiligd, des te heftiger het geweld wordt. De daders gaan steeds zwaardere middelen inzetten om hun doel te bereiken. In de beveiligingsbranche wordt meer en meer geroepen om bewapening, maar ik vraag me af of je je tegen dit soort geweld wel kan wapenen.’’

,,De overval’’, hield de officier van justitie de verdachte vanochtend voor, ,,werd gepleegd uit een goedkope honger naar geld. Er niet voor hoeven werken. Met het wapengekletter hebben de daders rekenschap gegeven van het feit dat een mensenleven hen nauwelijks raakt of deert.’’

De Belg werd 30 november 2013 aangehouden in zijn thuisland. Anderhalve maand later werd hij uitgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten.