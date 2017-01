Justitie eist 16 jaar cel tegen drugsbaron Henk E.

E. wordt ervan verdacht de douanier te hebben omgekocht en in 2014 en 2015 grote hoeveelheden cocaïne te hebben ingevoerd. Daarnaast wilde justitie hem vervolgen voor betrokkenheid bij de liquidatiepoging op de Schiedamse drugsverdachte René F. (48). Volgens het slachtoffer gaf E. zijn stiefzoon Jimmy R. (42) de opdracht om hem dood te schieten. Justitie vroeg de rechtbank vanochtend Henk E. vrij te spreken van zijn rol bij de moordaanslag.



E.'s andere zoon, Marco (24), wordt net als zijn vader verdacht grote partijen drugs naar Nederland te hebben gehaald. Ook de ternauwernood aan de dood ontsnapte René F. speelt een voorname rol in het proces. Hij zou eveneens zaken hebben gedaan met de douaneman en zou zodoende door Henk E. als concurrent worden beschouwd.



Kogelregen

René F. had zich bovendien belastend uitgelaten over de familie E.. Hij werd in de avond van 30 maart in Simonshaven beschoten maar wist ondanks de kogelregen en zijn verwondingen te ontkomen. René F. kreeg daarna van de politie het advies naar het buitenland te vluchten en zocht zijn heil in Libanon waar hij in de valutahandel zou zitten. Lange tijd dachten de betrokkenen dat René F. was overleden.



René F. en Jimmy R. ontmoetten elkaar enkele maanden geleden in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. F. zat daar als verdachte, R. was aanwezig als toeschouwer. F. kon het niet laten het woord te richten tot de man die hem naar zijn zeggen dood had willen schieten. ,,Jammer dat het niet gelukt is hè'', riep F. hem toe en schold hem vervolgens uit. Stoïcijns bleef R. voor zich uitkijken.



Aantijgingen

Henk E. was vanochtend weinig onder de indruk van het requisitoir van de officier van justitie en de aantijgingen in zijn richting. Hij maakte gebaartjes naar bekenden op de publieke tribune, wisselde soms enkele woorden met zoon Marco naast hem en lachte af en toe wat met hem.



Opvallend in het proces is dat Marco E. ineens een andere advocaat heeft: de bekende strafpleiter Jan Hein Kuijpers die ook al douanier Gerrit G. verdedigt. Justitie eiste tegen Marco E. 12 jaar cel en tegen zijn stiefbroer Jimmy R. 15 jaar.