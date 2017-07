Justitie eist celstraf voor 'graaiende' oud-directeur hogeschool

Hoe dat zit volgens hem: in de jaren ’90 deed Van der K. in Costa Rica zaken met de eigenaren van een teakhoutplantage. Zij zouden bij hem een schuld van 125.000 euro hebben opgebouwd. Toen Van der K. jaren later directeur werd van de Rotterdam Business School, bedacht hij ‘een slimme truc’. Zijn contacten in Costa Rica zouden daar flyeren en informatiebijeenkomsten houden en dit declareren bij de hogeschool. Op die facturen stond zijn eigen rekeningnummer. Op die manier werd bij hem de schuld afgelost én profiteerde de hogeschool van het stijgende aantal studenten uit Latijns-Amerika, schetst de verdachte.



De officier van justitie maakte gehakt van Van der K.’s summiere verklaring. Volgens de hogeschool is het aantal studenten uit die streek niet toegenomen. Sterker nog: niemand wist dat daar überhaupt werd geworven. Justitie heeft geen snipper bewijs gevonden van welke werkzaamheden in Latijns-Amerika dan ook. Van der K. maakte die facturen zelf, uit naam van mensen die in geen velden of wegen zijn te bekennen, of zelfs al jaren zijn overleden.