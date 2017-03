Het gaat daarbij met name om het verzoek de mysterieuze informant ‘Paul’ te horen als getuige omdat hij zou kunnen verklaren dat met medeweten van de douane containers vol drugs uit Colombia worden ingevoerd. Ook de 300 kilo cocaïne die werd onderschept en de aanhouding van enkele verdachten opleverde, zou in scene zijn gezet waardoor de verdachten onrechtmatig zouden zijn aangehouden. ‘Paul’ nam ook heimelijk gesprekken op die hij in Nederland voerde met hoofdverdachte Gerrit G. (56) een corrupte douanier uit het Westland. Gerrit legde daarin belastende verklaringen af in de richting van medeverdachten Dennis van den B. (46) en René F. (49) en ‘Paul’ probeerde de twee mannen daarmee vervolgens af te persen.



De in Colombia woonachtige Amsterdammer wil volgens Kuijpers graag naar Nederland komen om te getuigen. Hoe waardevol die ‘Paul’ dan zou kunnen zijn, durft Kuijpers echter niet te zeggen. ,,Ik weet ook niet wat er wel of niet klopt, van wat hij gaat zeggen. Maar dit zaakje stinkt, dat staat vast.’’