Justitie plaatst mysterieuze informant Paul op zwarte lijst

Kuijpers herhaalde het gisteren bij de hervatting van het proces tot in den treure: informant Paul uit Colombia heeft informatie waaruit blijkt dat structureel met medeweten van de politie drugs worden ingevoerd. Maar dossierstukken die Kuijpers in zijn bezit zegt te hebben waarmee zijn bewering hard gemaakt kunnen worden, zijn nog steeds niet aan de rechtbank overhandigd. Over het waarom niet, kon hij gisteren geen verklaring geven.



Kort daarvoor, toen de bekende strafpleiter er nog niet was, was gemeld dat de rechter-commissaris nergens ook maar één aanwijzing heeft kunnen vinden voor het opzettelijk doorlaten van scheepsladingen drugs. Daarmee is de positie van informant Paul er niet sterker op geworden.



Het OM brengt hem nog verder aan het wankelen. Want de informatie over drugssmokkel die Paul eerder aan het team criminele inlichtingen (TCI) doorgaf, bleek voor een aanzienlijk deel van internet gepikt en bovendien heeft hij nooit specifieke nummers kunnen geven van containers die met medeweten van de politie zouden zijn doorgesluisd.



Toen advocaat Kuijpers meldde dat met Paul nog twee Colombiaanse politiefunctionarissen zouden kunnen getuigen en advocaat Louis de Leon een schimmenspel opvoerde rond de ware identiteit van Paul, was voor aanklager M. van Solingen de maat vol.



Toneel spelen

,,Er is er maar één die drugs heeft doorgelaten en dat is de heer Gerrit G.'', brieste ze richting de doaunier. Vervolgens haalde ze uit naar de advocaten die volgens haar alleen toneel spelen. ,,Er zijn al de nodige beschuldigingen aan het adres van het OM en politie geuit. We zijn uitgemaakt voor leugenaars, wij zouden de moord op Zweekhorst en Moerer hebben kunnen voorkomen, we hebben stukken achtergehouden, we laten op grote schaal drugs door, we manipuleren gespreksverslagen om de rechter-commissaris te misleiden.''



,,Ook op Twitter gaat één van de verdachten ook los'', doelde ze op Dennis van den B. ,,Zowel de rechtbank als het OM wordt corrupt genoemd, officieren worden dood gewenst. Maar er zitten hier wel mannen'', doelde ze op Gerrit G. en drugsverdachten Dennis van den B. en René F., ,,die ervan worden verdacht zich op grote schaal te hebben bezig gehouden met de invoer van cocaïne in de haven, omkoping van een douanier, witwassen en wapenbezit. Daar dient het hier om te draaien.''



Van Solingen vervolgde: ,,Harde beschuldigingen zijn hier op zitting door advocaten geuit. Alles zonder enige onderbouwing. De verdediging in deze zaak blaast telkens weer zeepbellen de zittingzaal in. Deze bellen van zeep en grote woorden hadden veelkleurige reflecties tot op de landelijke televisie. Ze zijn er maar even. En als je ze probeert te pakken gaan ze snel stuk. Je kunt ze ook niet aanraken zonder dat ze stuk gaan. Behalve zeep is er immers alleen maar lucht. Steeds spatten deze verdedigingszeepbellen uiteen en blijft er niets dan lucht over. Kennelijk is de hoop dat het OM nog eens uitglijdt over de zeepresten. Dat is niet gebeurd.''



Hardnekkige pogingen

Het OM stelt dat het onderhand hoog tijd wordt dat het tot een afronding van de strafzaak komt. ,,De verdediging doet maandenlang hardnekkige pogingen doet om de aandacht te richten op politie en justitie en hen daarbij in de verdachtenbank probeert te zetten'', aldus de aanklager.



Advocaat Jan Hein Kuijpers verzocht gisteren wederom om de voorlopige vrijlating van douanier Gerrit G. Komende maandag neemt de rechtbank daar een beslissing over.