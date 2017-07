Justitie richt pijlen nu ook op witwassers in zaak corrupte douanier

Eén van die verdachten is Sjef H. uit Zwijndrecht, volgens justitie het financiële brein van prominente Rotterdamse criminelen. H. zou op papier hebben doen voorkomen dat drugscrimineel Dennis van den B. jarenlang legale inkomsten had. Er werd zelfs gedurende enkele jaren 'keurig' belastingaangifte gedaan omdat Van den B. voor een Russisch bedrijf zou hebben gewerkt.



Ook Angelique H., de vriendin van Dennis van den B. zal op den duur door justitie voor de rechter worden gedaagd. De vrouw wordt verdacht van witwassen.



Contant geld

In de woning van het stel werd na de aanhouding van de heer des huizes veel contant geld aangetroffen. Een deel van de honderdduizenden euro's zou door Angelique H. zijn geërfd van haar moeder. Ook haar overleden man zou haar geld hebben nagelaten.



De rechtbank is echter van oordeel dat 'deze gestelde herkomst van het geldbedrag niet aannemelijk is geworden'. Angelique H. zou van haar overleden man 382.000 euro hebben geërfd, maar enig bewijs daarvan is nooit boven tafel gekomen. Ook niet tijdens het maandenlange proces, toen de rechtbank daarop aandrong. Ook zijn er met betrekking tot de aanschaf van een dure BMW door het stel volgens de rechtbank duistere wegen bewandeld. Voor de betaling van de auto is, stelt de rechtbank, gebruik gemaakt van een constructie met een Panamese vennootschap en een Liechtensteinse bankrekening om de criminele herkomst van het geld te verdoezelen.



De ex-vrouw van Dennis van den B. is in het begin van het onderzoek aangehouden op verdenking van witwassen. Ze zou hebben geweten dat haar bankrekening werd gebruikt om er flinke bedragen zwart geld op te storten.