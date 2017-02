Justitieel onderzoek naar dood Leon Groeneweg afgesloten

Leon Groeneweg verdween in juni 2008 nadat hij zijn ouders had verteld te willen breken met een groep vrienden vanwege hun toenemende drugsgebruik en criminele activiteiten. Negen dagen later werd hij dood gevonden in het Brielse Meer, bij camping Kruininger Gors.



Het is nog steeds niet duidelijk wat er met Leon Groeneweg is gebeurd. Ook is niet duidelijk of er andere mensen betrokken zijn geweest bij de dood van de jongeman, en of sprake is van een misdrijf. Het OM heeft de bevindingen vandaag aan de nabestaanden bekendgemaakt.



De ouders van Leon leggen zich er niet bij neer. ,,Dit einde is een nieuw begin.'' Ze gaan een artikel 12-procedure (bezwaar tegen niet-vervolgen) opstarten met hun advocaat. Ze krijgen het dossier, zodat zij met hun advocaat zelf onderzoek kunnen gaan doen.