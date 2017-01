Een kabelbaan op de Coolsingel! Ik flap het er uit tijdens een gesprek met stadsarchivaris Jantje Steenhuis, die ik interview over een upcoming expo over Rotterdams beroemdste boulevard, eind dit jaar. Met puik fotowerk in Museum Rotterdam, maar ook volop vertier buiten, op de Coolsingel zelf. Nostalgische kiekjes op billboards, 3D-animaties op muren en ja - suggereer ik - een glorieuze comeback van de kabelbaan. ,,Dat zou fantastisch zijn'', juicht Jantje.



Nu lijd ik aan een ongeneeslijke vorm van enthousiasme, vooral als het gaat om mijn geliefde Rotterdam. Een rooftop-concert van The Kik op het Groot Handelsgebouw, emoji's van de Markthal en Bokito, het glazen huis in Rotterdam Centraal; maar helaas, meestal stuit ik vrijwel direct op een muur van kannie, magnie, luktnie, doemaarnie. En dat in 'n stad waar het college een kendoe-mentaliteit propageert.



Een paar dagen later belt Jantje terug. ,,Ik vind dat we het moeten proberen, die kabelbaan'', zegt ze, eveneens begeistert. Immers, de Coolsingel gaat flink op de schop, krijgt een complete metamorfose, en hoe gers zou het zijn om die megaklus vanuit zo'n bungelend bakje te kunnen aanschouwen!



Brainstorm

Het belletje ontaardt in een brainstorm. Wilde ideeën. Bedrijven langs de route kunnen aanhaken, met een VR-bril op kun je vanuit je bakkie de Coolsingel-van-toen zien. Pomms' zorgt onderweg voor patat, Raoul zet cappuccino, Hans Worst serveert RotDogs. Als Feyenoord weer kampioen wordt, maakt de selectie een gondeltocht boven de feestende fans. De Marinierskapel toetert een rondje, iemand komt in het Guinness Book of Records met de langste rit ooit, De Rotterdamse Kabel haalt CNN.



Een kabelbaan op de Coolsingel! Joh, ik droom nog effe door. En mik op de zomer van 2018.