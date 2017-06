Kampeergigant Vervat is weer terug op Zuid

Voor het winkelend publiek ging het 'hofje' met woon- en kluszaken al met Hemelvaart open. In de tussentijd zetelde Vervat in Capelle aan den IJssel, aan de Hoofdweg.



Vervat Camping is al sinds 1964 aan de Stadionweg in Rotterdam gevestigd, maar ging in de laatste crisisjaren failliet. Na een doorstart werd de verkoop hervat, maar dan zonder caravans en vouwwagens. Ook de steeds maar wisselende plannen voor een eventueel nieuw stadion voor Feyenoord zorgden voor stilstand.