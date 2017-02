Kampioensadres zit Feyenoord niet lekker

Klantgerichtheidsexpert Feike Cats liet de domeinnaam vlak voor de winterstop in december vastleggen. ,,Ik ben een Feyenoordfan in hart en nieren. Wat ik met het adres ga doen, weet ik nog niet. Doorverkopen is een optie, zelfs voor een bod uit de hoofdstad sta ik open. De opbrengst doneer ik dan aan een goed doel.''



Voor Feyenoord zit hem de pijn in het gebruik van de clubnaam. ,,Feyenoord is ook een woordmerk. In beginsel mag je geen domeinnaam claimen zonder onze toestemming'', aldus een woordvoerder. ,,Vaak zijn mensen zich hier niet van bewust of berust een en ander op een vergissing.''



Vaker

Ruzies over domeinnamen komen vaker voor. In 2011 besliste de rechter in Haarlem dat een man het internetdomein ministerpresidentrutte.nl moest teruggeven aan de Nederlandse staat. Voor juridische stappen vindt de stadionclub het nog te vroeg. ,,Vaak komen we er in deze situaties op een normale manier uit'', aldus de woordvoerder.



Over één ding zijn de domeinnaambezitter en Feyenoord het eens: ze hopen allebei dat het webadres dit seizoen van toepassing zal zijn op de club.